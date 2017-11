Mark Hamills Rückkehr als Luke Skywalker nimmt im kommenden Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi einen wichtigen Part ein.

Ein neues Bild zeigt den Luke-Darsteller nach 40 Jahren erstmals wieder im Millennium Falken. Nun gibt der Schauspieler im Interview mit EW offen zu, dass das ein sehr bewegender Moment in seinem Leben war. Er war beim ersten Besuch des Filmsets überwältigend:

"Ich habe nicht mit der Reaktion, die ich hatte, gerechnet. Ich war mit meiner Familie dort. Es war ungefähr so, wie wenn man das Haus besucht, in dem man als Kind gewohnt hat. Da kamen bei mir die Emotionen hoch und ich sagte 'lasst mich bitte alleine'. Sie hatten jedes noch so kleine Detail, an das ich mich erinnern konnte nachgebaut. Die Öltropfen, die Röhren, Han Solos Würfel.



Dass ich all das erneut erlebe... das ist schwer in Worte zu fassen. Ich dachte, dass nach dem Erscheinen der Prequels die Leute uns vergessen würden. Aber das ist nie passiert. Die Menschen erzählen die Geschichten, wie Star Wars ihnen durch schwere Zeiten geholfen hat. Oder wie sie ihre Frau in der Warteschlange im Kino kennengelernt haben."