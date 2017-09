Star Wars: Han Solo - Regisseur bestätigt Neuzugang Paul Bettany im Spin-off

Nach dem Eklat und Rauswurf der Regisseure Phil Lord und Chris Miller, dreht Regisseur Ron Howard (Sakrileg, Inferno) derzeit den neuen Anthology-Film über den jungen Han Solo weiter.

Jetzt überrascht der Filmemacher die vielen Fans mit einem neuen Set-Bild, auf dem Neuzugang Paul Bettany (Marvel Avengers) im Jedi-Kostüm zu sehen ist. Welche Rolle der ungeahnte Zuwachs im Spin-off spielen wird, ist noch streng geheim.

