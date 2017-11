Starcraft 2 - Wird Free2Play, eine Kampagne kostenlos

Starcraft 2 wird Free2Play. Das hat Blizzard im Rahmen der Blizzcon 2017 angekündigt. Die Umstellung erfolgt zeitnahe, am 14. November 2017.

Das komplette Echtzeitstrategiespiel wird es nicht kostenlos geben, dafür aber große Teile davon. Bei den drei Kampagnen gibt es nur Wings of Liberty gratis. Wer den Teil bereits besitzt, erhält dagegen das Addon Heart of the Swarm.

Viele kostenlose Multiplayer-Inhalte

Im Koop können die Commander Kerrigan, Raynor und Artanis ausgewählt und immerhin bis Stufe 5 hochgelevelt werden. Und im Versus-Multiplayer sind die Spielmodi gegen KI und Unranked gratis verfügbar, Ranked lässt sich außerdem nach einer gewissen Menge an Matches freispielen.

Wer Blut geleckt hat und mehr Starcraft 2 möchte, kann die Free2Play-Variante auf Buy2Play umstellen und so alle Inhalte von Wings of Liberty, Heart of the Swarm und Legacy of the Void genießen.

