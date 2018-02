Das Update 1.3, welches Stardew Valley in ein Multiplayerspiel verwandeln soll, steht laut Entwickler ConcernedApe kurz vor der Fertigstellung. Im Entwicklerblog geben sie Auskunft über den derzeitigen Stand der Dinge bei dem heiß erwarteten Feature und kündigen auch eine öffentliche Beta-Phase an.

Noch Feinschliff nötig

Zuletzt habe man viel Arbeit in den Netcode investiert und arbeite aktuell am Bugfixing. Die Texte seien bereits an Übersetzer versandt worden, um in die entsprechenden Sprachen übertragen zu werden. Wenn alles abgeschlossen ist, werde man eine Phase der Qualitätssicherung für den Multiplayermodus von Stardew Valley einleiten.

Diese umfasst auch eine Open Beta, in der das Multiplayer-Feature unter Belastung getestet werden soll. Wenn alles nach Plan verläuft, startet die Beta im Frühjahr 2018. Am Ende des Blogbeitrags geben ConcernedApe noch eine Einschätzung über die Gewichtigkeit des Updates 1.3 ab: »Es wird wirklich ein Game Changer für Stardew Valley«.

