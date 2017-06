State of Decay 2 im E3-Trailer - Ingame-Szenen mit Spezialzombies, Release-Termin 2018

Im E3-Trailer zu State of Decay 2 sind neben dem Release-Zeitraum im Frühjahr 2018 auch Ingame-Szenen mit einem Spezialzombies sowie Interaktionen zwischen den Überlebenden zu sehen - die Entscheidung, ob Menschen nützlich für die Gruppe und damit als rettenswert erachtet oder als Gefahr für das eigene Leben ausgeschaltet werden, soll in State of Decay 2 einen Großteil der Spannung ausmachen.

