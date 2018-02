Dem Release von State of Decay 2 steht in Deutschland nichts mehr im Wege. Wie Microsoft offiziell mitteilt, hat die USK keine Jugendfreigabe erteilt. Sprich: Das Spiel kriegt das rote Siegel auf die Packung und ist für Spieler ab 18 Jahren freigegeben. Schnitte soll es keine geben.

Das sollte aber nicht unbedingt verwundern: Die USK urteilt bei der Gewaltdarstellung ja bereits seit einigen Jahren weniger streng. Außerdem wurde der Vorgänger schon im Jahr 2013 ungekürzt veröffentlicht. Geschnitten wurde nur die australische Version, weil sich die australischen Prüfer gegen Medikamente und Aufputschmittel ausgesprochen hatten. Stattdessen gab es in Down Under Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen, um den Zombiewahnsinn zu überleben.

Noch kein Release-Datum

State of Decay 2 ist ein Open-World-Survivalspiel. Neben dem Überlebenskampf gegen Zombies bietet das Spiel auch Features wie Basenbau und das Einsammeln von NPCs als Mitstreiter. Jeder Charakter kann über Rollenspielelemente besser werden. Gegenüber dem Vorgänger ist auch ein Koop-Modus eingebaut.

Ein Release-Datum hat State of Decay 2 übrigens noch nicht. Mit der abgeschlossenen USK-Prüfung dürfte es aber nicht mehr lange dauern, diesen Frühling soll es noch soweit sein. Das Spiel erscheint exklusiv für Xbox One und Windows 10, ist direkt zum Release im Abo des Game Pass enthalten und kann nach dem einmaligen Kauf dank Play-Anywhere-Initiative auf beiden Plattformen gespielt werden.

