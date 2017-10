Steam - 2017 veröffentlichte Spiele auf über 6.000 geschätzt

Über 6.000 neue Spiele in nur einem Jahr. So hoch schätzt der bekannte Branchenanalyst Daniel Ahmad die Anzahl an Neuveröffentlichungen über Steam im Jahr 2017. Steamspy hatte für 2016 insgesamt 5.245 gezählt, an dieser Marke ist man nun schon im Oktober vorbeigezogen.

We're now at a point where more games have been released on STEAM in 2017 YTD vs the whole of 2016.



Should pass 6,000 this holiday. pic.twitter.com/rtqnpL2XQp — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 16, 2017

Die Zahl sollte kaum überraschen: Jahr um Jahr wächst die Anzahl an neuveröffentlichter Spiele, besonders dank der Indie-Initiativen Steam Greenlight und das im Sommer 2017 gestartete Nachfolgerprogramm Steam Direct. Darüber findet nun praktisch kein Auswahlprozess mehr statt, wer die notwendigen Formulare ausfüllt und die Steam-Direct-Gebühr bezahlt, kann sofort veröffentlichten. Das sorgt für mittlerweile über 100 Releases pro Woche und Kopfschmerzen bei unserer Auswahl der besten Neuveröffentlichungen der Woche, die jeden Montag auf GameStar.de erscheint.

Valve hält weiterhin am Ansatz fest, dass eine vom Inhaber kuratierte Plattform (wie PlayStation, Xbox, Apples App Store, etc.) nicht der richtige Weg ist. Es geht nicht nur um die Masse an Spielen, Valve hat in der Vergangenheit auch schlicht unterschätzt, was die eigenen Kunden an Genres und Spielen interessiert. Viele Indiehits hätte es nie auf Steam gegeben, wenn Valve-Mitarbeiter ihrer Meinung nach schwache Produkte abgelehnt hätten. Deswegen hält man fast allen Entwicklern die Tür offen, das Kuratieren übernehmen die Spieler und Topkuratoren (wie die GameStar) selbst.

