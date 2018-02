Steam Charts - Kingdom Come fordert PUBG gleich doppelt heraus

Schon seit Monaten macht es sich PUBG auf dem Steam-Charts-Thron gemütlich und weist selbst große Blockbuster in ihre Schranken. Auch Kingdom Come: Deliverance kommt nicht am König vorbei, kann sich dafür aber mit Platz zwei und drei begnügen. Steam trennt die Verkäufe unterschiedlicher Versionen, daher können Spiele mehrmals in der Top 10 vertreten sein.

Kingdom Come: Deliverance im GameStar-Test: Das tschechische Gothic

Über gute Verkäufe kann sich auch die Physikspielerei Human: Fall Flat freuen, das zwar schon vor zwei Jahren erschienen ist, aber mithilfe einer Preisvergünstigung viele Käufer anlockte. Ganz neu in der Top 10 ist Dynasty Warriors 9. Die Massenschlägerei ist auf Platz sieben eingestiegen.

Im Gegensatz zur letzten Woche fielen Dragon Ball FighterZ, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, The Witcher 3 GOTY-Edition und Dying Light Enhanced aus der Charts-Liste. Dafür darf GTA 5 wieder eine Rückkehr auf dem vierten Platz feiern.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (12. bis 18. Februar 2018)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Kingdom Come: Deliverance

3. Kingdom Come: Deliverance

4. GTA 5

5. Civilization 6: Rise and Fall

6. Counter-Strike: Global Offensive

7. Dynasty Warriors 9

8. Human: Fall Flat

9. Slay the Spire

10. Subnautica

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.