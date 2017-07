Ein Blick auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts zeigt uns das seit vielen Wochen gewohnte Bild: Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds steht nach wie vor auf dem ersten Platz. Wirklich verwunderlich ist das nicht, immerhin hat er erst vor kurzem einen weiteren Meilenstein bei den Verkaufszahlen erreicht.

Allerdings hat er mit dem PGL 2017 Krakow Major Championship Mega Bundle von Counter-Strike: Global Offensive ab sofort einen neuen Verfolger im Nacken, da Dream Daddy: A Dad Dating Simulator in der Zwischenzeit einiges an Boden verloren hat.

Neu dabei in den Top 10 ist übrigens das Rollenspiel Pyre von Supergiant Games, während sich unter anderem H1Z1: King of the Kill wieder aus der Liste verabschieden musste. Hier die Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (24. bis 30. Juli 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. PGL 2017 Krakow CS:GO Major Championship Mega Bundle

3. Dark and Light

4. Citadel: Forged with Fire

5. Counter-Strike: Global Offensive

6. Car Mechanic Simulator 2018

7. Doom

8. Dream Daddy: A Dad Dating Simulator

9. GTA 5

10. Pyre

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

Pyre - Screenshots ansehen