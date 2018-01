Valve geht in Australien erneut gegen eine drei Millionen australische Dollar schwere Strafe vor (rund zwei Millionen Euro). Der Fall wurde 2016 bekannt, als die australische Verbraucherschutz- und Wettbewerbskommission ACCC die Betreiber von Steam anklagte, die lokalen Gesetze aufgrund ihrer Rückgabebestimmen zwischen 2011 und 2014 verletzt zu haben. Die damaligen Geschäftsbedingungen verweigerten den Kunden ihr Recht auf Rückerstattung und eine Qualitätsgarantie, argumentiert die Behörde.

Kurz nach dem die Anklage publik wurde, ging Valve in Berufung, verlor jedoch in erster Instanz. Laut Gamespot und dem örtlichen Anwalt Jonny Roses geht das amerikanische Unternehmen nun einen Schritt weiter und richtet sein Anliegen an das höchste australische Gericht. Der »High Court of Australia« muss jetzt entscheiden, wem Unrecht getan wurde und ob Valve die Strafzahlung akzeptieren muss.

Valve has applied for special leave to the High Court, to appeal the Federal Court decision that it misled and deceived consumers on Steam



Original decision and $3 million fine will continue to remain on hold until the High Court makes its decision or the application is rejected pic.twitter.com/vjlk1QFFd2