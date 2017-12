Steamworld Heist - Für Twitch-Prime-User kurze Zeit geschenkt

Twitch-Prime-Nutzer können noch bis zum 27. Dezember Steamworld Heist kostenlos bekommen. Dazu muss man nur auf der Twitch-Seite auf das Kronen-Symbol rechts oben klicken und das Spiel auswählen. Wer Amazon Prime-Kunde ist, kann sich übrigens kostenlos bei Twitch-Prime anmelden und sich so ebenfalls Steamworld Heist besorgen.

Auch wenn der Name des Spiels es andeutet, ist es keine Fortsetzung von Steamworld Dig. Es handelt sich nämlich nicht um ein Jump & Run, sondern um einen rundenbasierten Taktik-Shooter. Auch die Spielwelt erinnert eher an Sciencefiction als an Western.

Command space pirates in a series of epic tactical shootouts and get ready for an action twist. SteamWorld Heist from @ImageForm is available FREE for #TwitchPrime members for a limited time! https://t.co/LBsOQhTxEy pic.twitter.com/lBK28qAPzL