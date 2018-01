Subnautica ist ein Unterwasser-Survivalspiel des Entwicklers Unknown Worlds und hat bereits in seiner aktuell noch laufenden Early-Access-Phase auf Steam viel Lob von der Community erhalten. Der Early Access startete im Dezember 2014. Ab dem 23. Januar 2018 wird das Spiel endlich als Full Release erhältlich sein und soll auch über diesen Termin hinaus weiterentwickelt werden.

Zum Launch wird es übrigens einen Livestream geben, den die Entwickler auf Twitter ankündigten.

You're invited to a very special livestream, four years in the making. Please join us in 14 days for the launch of Subnautica, live from @MontereyAq in California: https://t.co/K7aGHx2xNb pic.twitter.com/X0gAfcT6Uf