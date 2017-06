Super Nintendo - SNES-Controller erscheint für PC und Switch

Der Super Nintendo ist zweifellos eine der besten Spielekonsolen, die jemals entwickelt wurden. Und dieses Prädikat verdankt das SNES nicht nur der gigantischen Bibliothek aus großartigen Spielen, sondern auch seinem einprägsamen Hundeknochen-Controller. Umso erfreulicher, dass der Gamepad-Klassiker zurückkehrt - und zwar für PC!

Die Firma 8Bitdo hat sich auf derlei Retro-Peripherie spezialisiert und veröffentlicht zum Weihnachtsgeschäft 2017 ein Revival des SNES-Controllers in Form des SNESS30 Pro. Wer sich mit der Firmengeschichte auskennt, der dürfte jetzt stirnrunzelnd einhaken: Gab es nicht schon früher solche SNES-Peripherien? Ja, korret - das SNESS30 Pro ist schon die dritte Retro-Veröffentlichung von 8Bitdo, die den SNES- und Super-Famicom-Charme wiederbeleben soll. Die beiden Gamepads SNES30 und SFC30 erschienen bereits vor einer ganzen Weile und sind mit allerlei Geräten wie PC, Tablet und Smartphone kompatibel.

Entscheidende Verbesserungen

Aber bevor Sie jetzt »Blöde GameStar!« rufen, hier die zwei essenziellen Neuigkeiten: Der SNES30 Pro verfügt über zwei Analog-Sticks, die das Spielen moderner PC-Titel deutlich komfortabler gestalten. Und zweitens: Die Firmware aller 8Bitdo-Peripherien wurde jüngst dahingehend geupdated, dass die Gamepads allesamt mit der Nintendo Switch kompatibel sein sollten.

Damit können Sie also Third-Party-Nintendo-Peripherie an ihre offiziellen Nintendo-Geräte anschließen und daraus ein Super-Nintendo-Biest erschaffen - erinnert irgendwie an Frankenstein, aber wenn's einem hilft, die Nintendo-Titel von damals zu zocken, dann sollte jedes Mittel recht sein. Sofern die Virtual Console dann endlich mal an den Start geht.

