Superhot: Mind Control Delete - Update mit Storymodus erschienen

Nachdem das SUPERHOT Team vor wenigen Wochen bereits ein Update mit neuen Leveln für Superhot: Mind Control Delete (MCD) veröffentlichte, folgt jetzt das erste Kapitel der Story.

Vor wenigen Wochen erschien das erste Update für Mind Control Delete. Es fügte dem Zeitlupen-Shooter einige neue Level hinzu, änderte die Hitboxen des Spielers etwas ab und behob einige Bugs.

Das neue »Let's Chat«-Update konzentriert sich auf die Story des Spiels. Ihr könnt euch jetzt wieder mit dem mysteriösen Chatpartner aus Superhot unterhalten, einige Newsseiten durchforsten und Notizen schreiben. Dem Entwickler zufolge soll die Story nicht einfach hingeworfen werden. Die Spieler müssen sie suchen und zusammensetzen.

Superhot: Mind Control Delete war ursprünglich als kostenloser DLC für Superhot geplant. Mittlerweile ist es eine Standalone-Erweiterung und seit Ende letzten Jahres als Early-Access-Version auf Steam zu haben. Eine Sache hat sich jedoch nicht geändert: Superhot-Besitzer bekommen es immer noch kostenlos. Allerdings erst nach dem Release. Wer schon im Early-Access spielen will, muss 12 Euro zahlen.

