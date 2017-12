Das sogenannte Swatting hat in den USA wohl einen Todesfall gefordert. So vermeldet eine lokale Zeitung, dass nach einem falschen Notruf Donnerstagnacht in Wichita, im Bundesstaat Kansas, ein 28-jähriger von einem Polizisten erschossen wurde. Zuvor habe sich ein Streit unter Call-of-Duty-Spielern ereignet, der letztlich in einem falschen Anruf bei der Polizei gegipfelt sei.

Wie MeinMMO berichtet, stritten sich zwei Spieler in Call of Duty heftig und drohten sich gegenseitig, einander die Polizei ins Haus zu schicken. Auf dem Höhepunkt des Disputs beauftragte einer der Spieler einen bekannten Swatter, einen Falschanruf abzusetzen. Infolge dessen rückte die Polizei aus, da der Swatter von einer bewaffneten Geiselnahme sprach.

Die Polizei nahm dazu wie folgt Stellung: Die Polizisten wären einem Anruf nachgegangen. Der Anrufer sagte, da sei ein Streit zwischen Mutter und einer Person eskaliert und der Vater sei versehentlich erschossen worden. Die fragliche Person halte jetzt Mutter, Schwester und Bruder als Geisel. Der Vater sei an einem Kopfschuss verstorben.

Auf Grundlage dieser Aussagen entsandte die Polizei eine Einheit, die auf eine Geiselnahme vorbereitet war. Als sie vor Ort eintrafen, trat ein Mann vor die Tür, der daraufhin von Polizisten niedergeschossen wurde. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

So this is what happened on this "swatting" between baperize/Baperizer or what the fuckever. And miruhcle/7alent and the swatter. If you are confused just ask me and i can clear it up. pic.twitter.com/20Yw1guaer