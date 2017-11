Syberia - Steampunk-Adventure derzeit gratis auf GOG

Syberia ist ein Adventure aus dem Jahr 2002. Auf GOG ist der Titel gerade kostenlos erhältlich. Da das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, muss man grafisch einige Abstriche machen. Für Fans von Adventures, könnte Syberia trotzdem interessant sein.

Im Mittelpunkt steht die New Yorker Anwältin Kate Walker, die in das Alpendorf Valadilène reist. Dort soll sie sich um den Verkauf einer alten Spielzeugautomatenfabrik kümmern. Als sie die Besitzerin der Fabrik tot vorfindet, begibt sie sich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Erben. Kate reist dabei durch Europa und ihr Weg führt sie schließlich sogar bis in die östlichen Gebiete Russlands.

Mehr: Syberia 3 - Eine späte Fortsetzung

Syberia wurde von Comiczeichner und Spielentwickler Benoít Sokal entworfen. Er ließ beim Design der Spielwelt Steampunk-Elemente mit einfließen. Das Spiel erhielt mit Syberia 2 und Syberia 3 noch zwei Fortsetzungen.

Hier geht es zur Spielseite von Syberia auf GOG.com