Terry Pratchetts Good Omens - Serie: Set-Bild zeigt Crowley & Aziraphale mit David Tennant

Terry Pratchetts Good Omens wird für eine Mini-Serie für Amazon verfilmt. Zum Drehstart in London wirft ein Set-Bild einen ersten Blick auf die beiden Hauptdarsteller David Tennant (Doctor Who) und Michael Sheen (Queen) als Crowley & Aziraphale, mit etwas gewöhnungsbedürftigen Frisuren.

They are amazing. This is them in the opening scenes, 11 years ago, in St James's Park. David and Michael, demon & angel. #GoodOmens pic.twitter.com/ceK4XYY881