Teure Grafikkarten - »Gamer sollen einfach selbst schürfen«

Die hohen Grafikkarten-Preise, die zum Teil auch von den Käufen für Krypto-Mining verursacht werden, verärgern Gamer. Zwar spielen auch andere Faktoren wie teurerer Speicher und steigende Preise für Silizium-Wafer eine Rolle, doch der Aufkauf großer Mengen an Grafikkarten durch Krypto-Miner verstärkt diese Effekte zusätzlich.

Auf einer Krypto-Währungen-Show für Investoren in London hatte Josh Riddett, der Gründer eines Unternehmens, das spezielle Mining-Systeme herstellt, einen Rat für Gamer. Er wurde von Digitaltrends gefragt, wie er sich dabei fühlt, wenn er den Einfluss seines Geschäfts und der Branche auf die Grafikkarten-Preise und die Folgen für die Gamer beurteilt.

"Ich fühle total mit ihnen, ich verstehe das. Ich bin selbst ein begeisterter Gamer. Ich habe viel meines Lebens mit Spielen verbracht. Ich liebe es. Ich habe viele großartige Freunde in der Online-Welt getroffen. Aber die Realität ist, niemand reitet mit einem Pferd, wenn er ein Auto hat. Manchmal muss man mit der Zeit gehen. Letztlich ist mir natürlich bewusst, dass eine Grafikkarte nun doppelt so viel kostet wie vorher, ich verstehe das und es ist schlecht, aber es kann sich auch schon in einem Jahr bezahlt machen. Es geht also in beide Richtungen. Es ist sehr einfach, den Computer über Nacht schürfen zu lassen, wenn man ihn nicht nutzt, und die Grafikkarte bezahlt sich so praktisch selbst."