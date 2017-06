The Crew 2 - Offiziell angekündigt, Auto-, Boots- und Luftrennen

The Crew 2 wurde offiziell angekündigt. Und es will die Konkurrenz von Forza und Need for Speed mit einer recht einzigartigen Idee schlagen: Das Spiel setzt nicht nur auf Autorennen, sondern verlagert die Racing-Action auch in die Luft und aufs Wasser. Mit Booten, Bikes, Hubschraubern, Flugzeugen und natürlich Autos sprengt The Crew 2 die verfügbaren Vehikeltypen des Vorgängers.

Dabei setzt das Spiel erneut auf eine gigantische Open World, wieder geht's nach Amerika - und wieder können wir selbst entscheiden, wo wir uns austoben wollen. Seit dem Release von Forza Horizon 3 haben derlei Spiele auf dem PC zwar hartnäckige Konkurrenz, aber wenn Sie mal wieder ein Bootsrennen fahren wollen, könnte das Spiel durchaus interessant werden. Für PC ist es auf jeden Fall angekündigt.