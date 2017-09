The Division - Gratis-Wochenende für PC, Preload gestartet

The Division bekommt ein Gratis-Wochenende, allerdings nur auf dem PC: Spieler können hier vom 14. bis zum 17. September Ubisofts Online-Shooter ausprobieren, der erspielte Fortschritt bleibt Käufern danach erhalten.

Der Preload via Uplay ist bereits gestartet. Zugänglich ist das komplette Spiel ohne die DLCs. Gleichzeitig wird es einen Sale geben, bei dem Standard- und Gold-Edition reduziert sind.

Start-Zeit & Ende:

14. September, 19 Uhr bis 17. September, 22 Uhr

The Division wird mit seinen Loot- und Rollenspiel-Mechaniken oft mit Destiny verglichen. Der MMO-Shooter erschien im März 2016 und lässt uns als Spezialagenten nach einem Bioterror-Angriff in New York aufräumen. Diesen Herbst erscheint das »Resistance-Update«, das noch einmal neue Inhalte bringt.

