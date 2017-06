The Evil Within 2 wurde auf der E3 2017 nicht nur angekündigt, sondern hat sogar schon einen Release-Termin: Am Freitag, den 13. Oktober wird das Horrorspiel von Bethesda für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Schon vorab hatte Bethesda aufgrund guter Verkaufszahlen eine mögliche Fortsetzung angedeutet. Hinzu kamen Stellenausschreibungen beim Entwickler Tango Gameworks, die darauf hinwiesen.

Die Evil-Within-Reihe stammt aus der Feder des Resident-Evil-Erfinders Shinji Mikami und setzt ebenfalls auf Survival Horror: Mit wenig Munition und einem generellen Ressourcenmangel müssen wir uns deformierten Monstern und Zombies entgegenstellen.