The Evil Within 2 - Neue Details zu Crafting, Skills und Upgrades

The Evil Within war vergleichsweise linear und hatte aufgrund der für Survival-Horror typischen Munitionsknappheit einen klaren Fokus auf Schleichen. The Evil Within 2 soll sich nun sehr viel freier spielen, wie Bethesda verraten hat. Spieler sollen bei Crafting, Skills und Upgrades deutlich mehr Möglichkeiten haben, sich ihren eigenen Sebastian zu erschaffen.

Weil die Gebiete im Nachfolger sehr viel weitläufiger sind, sollen die Spieler in ihrem Spielstil flexibler sein. Man soll Sebastian zu einer tödlichen Waffe machen können, die sich einfach durchkämpft oder zu einem Survival-Spezialisten, der vorsichtig schleicht und seine Gegner in Fallen lockt oder umgeht.

Das Crafting- und Upgrade-System wurde ebenfalls erweitert. Früher konnte man über eine (eklige) grüne Flüssigkeit Sebastians Skills direkt verbessern, jetzt kommen aber noch Waffenteile hinzu, mit denen man seine Ausrüstung aufbessern kann. Man kann sich also wahlweise auf Sebastian und seine Fähigkeiten oder Waffen und andere Ausrüstung konzentrieren.

The Evil Within 2 - Screenshots ansehen

Ohne Resident-Evil-Erfinder: Shinji Mikami nicht mehr als Director dabei

Neue Skill-Bäume und Waffen-Upgrades

Sebastian verfügt laut Bethesda zudem über verschiedene Skill-Bäume wie "Gesundheit" oder "Stealth", über die wir gezielt diese Aspekte verbessern können. "Kampf" reduziert zum Beispiel den Rückstoß und erhöht unsere Stärke bei Melee-Angriffen, während "Athletik" unsere Ausdauer verbessert. Gemeinsam mit den Waffen-Upgrades sollen wir unseren Hauptcharakter so völlig unterschiedlich spezialisieren können. Zusätzlich sollen sich über das Gel noch Spezialfähigkeiten freischalten lassen. Wir können zum Beispiel für eine bestimmte Zeit unseren Schaden mit Schusswaffen erhöhen.

Bei den Waffen lassen sich klassisch Schusskraft, Munitionskapazität oder Feuerrate verbessern. Für die Armbrust kommen spezielle Funktionen wie Reichweite, Zielgeschwindigkeit oder besondere Bolzen hinzu. Im Fall von Munitionsknappheit können wir uns in Zukunft selbst helfen: Munition und Healthpacks lassen sich mithilfe von Ressourcen an der Werkbank zusammenbasteln.

Zusätzlich hat Bethesda noch einige schaurige Gifs veröffentlicht, die in Zusammenhang mit einem neuen Gegenspieler namens Stefano stehen sollen. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.