The Mummy - Retro-Shooter zum Film angekündigt

Die Mumie kehrt nicht nur als Film zurück, sondern auch als Spiel: Im August erscheint der Retro-Shooter The Mummy Demastered für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Den Entwickler Wayforward kennt man für Spiele wie Shantae oder verschiedene Lizenz-Titel wie Goosebumps, Ducktales: Remastered oder Adventure Times.

Das Spiel nimmt direkt Bezug auf den neuen Film mit Tom Cruise und lässt den Spieler als »Elite-Prodigium-Agent gegen Prinzessin Ahmanet und ihre Armee der Untoten« antreten. Ziel dabei ist natürlich, die ganze Welt zu retten.

WayForward is thrilled to be teaming up with Universal Brand Development on "The Mummy Demastered" video game for PC and consoles! pic.twitter.com/3bX4F3vCcq — WayForward (@WayForward) June 8, 2017

Noch zwei neue Mumien-Spiele

Auch die Schauplätze orientieren sich am Film und wechseln zwischen düsteren Wäldern, verwinkelten Militäranlagen und den von einem Sandsturm verwüsteten Straßen Londons. The Mummy Demastered ist aber nicht das einzige Mumien-Spiel: Universal Pictures plant noch zwei weitere Spielerlebnisse.

Zum einen ein VR-Spiel mit dem Titel The Mummy Prodigium Strike, das an Anspielstationen in Los Angeles und New York spielbar sein wird, und zum anderen ein Mobile Game namens The Mummy Dark Universe Stories für iOS und Android - ein episodisches Adventure der Oxenfree-Macher, das noch diesen Monat erscheinen soll.