The Witcher - Zum zehnjährigen Geburtstag: Livestream mit Blick hinter die Kulissen

Geralt wird zehn - also zumindest seine Videospiel-Inkarnation, denn vor zehn Jahren erschien am 26. Oktober 2007 The Witcher von CD Projekt Red. Seitdem ist die Serie zu einer der besten modernen Rollenspielmarken aufgestiegen. Auf der PAX West am Sonntag, den 3. September, wollen die Entwickler das mit einem Livestream auf dem Twitch-Kanal der Messe feiern.

CD Projekt Red verspricht dafür exklusive, noch nie gesehene Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung von The Witcher. Das Jubiläums-Panel wird moderiert von Danny O'Dywer vom Youtube-Kanal Noclip und soll am Sonntag um 21 Uhr beginnen.

Das jüngste Kapitel der Witcher-Geschichte wird der Gwent-Storymodus Thronebreaker. Wie der funktionieren wird, lesen Sie in unserer Preview zur Einzelspielerkampagne von Gwent.

