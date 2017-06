Entschuldigen Sie bitte die provokante Überschrift - ich weiß, Emma Watson hat mit der Beauty in Telltales The Wolf Among Us auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam (auch wenn ich sicher bin, dass ihr Lebenswandel sie schockieren würde). Aber genau darauf wollte ich hinaus: Egal ob die fröhlich singende Emma-Belle, die gezeichnete Version von Disney oder die düstere und heruntergekommene Telltale-Fassung, alle basieren auf und derselben Märchenfigur.

Sehr märchenhaft: Beauty and The Beast in der Filmkritik

Und genau das macht das Adventure für mich so fantastisch, um das näher auszuführen, habe ich aber erst einmal Ihre Aufmerksamkeit gebraucht - habe ich die jetzt? Wunderbar! Ich verspreche, ich werde Sie mit dem folgenden Text für diese Holzhammertaktik entschädigen.

Normalerweise läuft Telltale für mich in etwa so ab: Ich bin Fan einer Serie, schnappe mir das zugehörige Lizenzspiel und erlebe im Prinzip weitere Episoden davon, nur mit anderen Hauptcharakteren und ein bisschen Spiel dazwischen. Super, wenn man gerade nicht genug von Game of Thrones oder The Walking Dead bekommen kann, aber eben auch sehr vorhersehbar.

Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen

Umso mehr ist mir dafür The Wolf Among Us im Gedächtnis geblieben. Zum einen, weil ich die Vorlage der großartigen Fables-Comics zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, zum anderen weil das Adventure clever mit meinen Erwartungen spielte - denn die Bewohner seiner Welt kenne ich trotzdem irgendwie. Sie sind die Märchenfiguren meiner Kindheit.

Mit Bigby spiele ich den großen bösen Wolf, der gemeinsam mit anderen bekannten Figuren wie Schneewittchen aufpasst, dass in Fabletown (nichts mit Märchenland, die Figuren befinden sich im Exil in der echten Welt) Recht und Ordnung herrscht. Als Entschuldigung dafür, dass ich ihr Haus umgepustet habe, fordert eines der kleinen Schweinchen bei mir Wohnraum ein, Beauty wohnt im gleichen Haus und beklagt sich über das launische Biest und ihre Geldsorgen, während Blaubart (der mit den ermordeten Frauen im Märchen!) ganz bestimmt nichts Gutes im Schilde führt.

Bei jeder Märchen-Figur überlege ich automatisch woher ich sie kenne und was ihre Geschichte für den Verlauf der Handlung von The Wolf Among Us bedeuten könnte - ist Blaubart auch hier automatisch ein Mörder? Oder trügt der Schein? Eine Frage, die ich mir unweigerlich stellen muss, als die Leiche einer Frau vor meiner Haustür auftaucht. Denn The Wolf Among Us ist tatsächlich eine düstere Kriminal-Geschichte im Stil alter Noir-Filme mit mir als grummeligem Wolfs-Inspektor, der zwielichtige Märchenfiguren verhören und die Wahrheit hinter dem Verbrechen herausfinden muss.

Dabei schreckt The Wolf Among Us vor keinen gesellschaftlichen Abgründen zurück und rückt sogar brisante Themen wie Prostitution in den Fokus.

Vom Ballsaal in die Abstellkammer

Ein fantastischer Kontrast: Denn auch wenn Märchen in ihrer ursprünglichen Fassung fast immer düster und teilweise sehr brutal waren (schauen Sie sich zum Beispiel mal die Original-Fassung von Schneewittchen oder Dornröschen an - Happy End? Pustekuchen!), kennen wir sie doch auch dank Disney als liebevolle Friede-Freude-Eierkuchen-Erzählungen voller schöner Prinzessinnen. Aber hier tanzt Belle sich eben nicht im traumhaft schönen Kleid durch den Ballsaal, sondern ist mit dem Biest im Alltag angekommen und leidet unter Geldmangel und Beziehungsproblemen.

Die Märchenfiguren werden plötzlich mit der Realität konfrontiert, müssen sich statt mit bösen Feen mit echten Verbrechen herumschlagen. Das fühlt sich originell, spannend und einzigartig an, obwohl Telltale auch hier mit einer Vorlage arbeitet. Aber sie ist eben längst nicht so bekannt wie die großen Lizenzen, auf die sich der Entwickler sonst stürzt, und war damit so überraschend und fesselnd für mich, dass ich jede Episode sehnsüchtig erwartet habe und auch jetzt immer noch auf eine zweite Staffel hoffe.

Bevor es irgendwann hoffentlich soweit ist, können Sie sich aber schon mal mit Bigby in seinen ersten großen Fall stürzen: Im Summer Sale bei GOG gibt es die ganze erste Staffel von The Wolf Among Us für günstige 5,79 Euro, auch als Teil unseres GameStar-Bundles, das wir extra für Sie zusammengestellt haben. Lassen Sie wie ich die Märchen Ihrer Kindheit wieder aufleben, Sie werden es nicht bereuen! (Sonst puste ich einfach Ihr Haus um…)

