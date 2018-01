»Willkommen in Sharpwood«, so kündigt THQ Nordic die Fortsetzung This is the Police 2 an. Im verschneiten Städtchen braucht eine Polizei-Stelle wieder die führende Hand des Spielers, um im Genremix aus Adventure und Manager-Spiel schwierige Entscheidungen zu treffen.

Die Geschichte dreht sich um Lilly Reed, die als neuer Sheriff das Oberkommando über die Ordnungshüter bekommt und im Kreuzfeuer ihrer meist männlichen Kollegen steht. Zugleich gibt es in Sharpwood jedoch viel zu tun.

Die Entwickler beschreiben das Örtchen als »rauen, kalten Ort, an dem jeder jeden kennt und die Tradition in Ehren hält, ganz egal, wie barbarisch diese sein mögen.« Als der mysteriöse Fremde Warren Nash auftaucht, verkompliziert das die schwierigen Zustände noch weiter.

Mehr taktische Vielfalt

Der erste Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck von der angespannten Stimmung im Spiel, die ein wenig an den Kinofilm und die Serie Fargo erinnert. Im Gegensatz zum Vorgänger möchten die Macher die taktische Tiefe stärker betonen und aus den Polizeibeamten nicht nur einfache Ressourcen machen, sondern Individuen mit eigenen Stärken, Schwächen, Ängsten und Vorurteilen.

Daher soll es nicht ausreichen nur die Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen und die Fähigkeiten der Polizisten auswendig zu lernen. Natürlich sollen auch die getroffenen Entscheidungen wieder weitreichende Konsequenzen haben und den Spieler in ein moralisches Dilemma und durch einen Sumpf aus Korruption führen.

This is the Police 2 soll 2018 für den PC, Xbox One, Playstation 4 und die Switch erscheinen.

