Eigentlich gibt's mit Tomb Raider: Anniversary ja bereits ein waschechtes Remake des allerersten Tomb Raider, inklusive überarbeiteter Story, runderneuerter Grafik und, und, und. Aber für alle Nostalgiker, die trotzdem den Klassiker bevorzugen, gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Tomb Raider 1, 2 und 3 bekommen Remaster-Varianten auf Steam.

Entwickler RealtechVR hat sich in den vergangenen Jahren um die Mobile-Portierung der alten Tomb-Raider-Teile gekümmert. Für 2018 soll die dadurch gewonnene Remaster-Expertise auch den Steam-Fassungen zugute kommen. Die Klassiker bekommen eine neue 3D-Engine spendiert, erhalten dadurch verbesserte Licht- und Schatteneffekte sowie erweiterte Post-Processing-Filter.

Für die Leute, die sich lediglich eine vernünftige Lauffähigkeit auf modernen Systemen wünschen: Alle Grafikverbesserungen werden sich abschalten lassen. Außerdem erhalten die Remaster vollen Controller-Support für moderne Gamepads. Sehr cool!

@CoreDesign_com Things getting more interesting at the Tibet with #LaraCroft on the #TombRaider 2 ?? pic.twitter.com/DoJpGOmFWO