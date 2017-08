Hobby-Entwickler Nicobass arbeitet gerade an einem Fan-Remake zu Tomb Raider 2 mit dem Titel "The Dagger of Xian" in der Unreal Engine 4. Im September wird das Projekt jetzt erstmals auch über eine öffentliche Demo spielbar.

Schon am nächstem Freitag, den 1. September, soll die Demo veröffentlicht werden und einen Großteil des "Great Wall Levels" rund um die Chinesische Mauer enthalten. Die Spielzeit der Testversion soll etwa eine Stunde betragen.

Dass es dem Projekt wie anderen Fan-Remakes (man erinnere sich an Star Wars: Battlefront 3 und Galaxy in Turmoil) ergeht und die Entwickler rechtlich gegen The Dagger of Xian vorgehen, ist zurzeit nicht zu befürchten. Crystal Dynamics hat dem Spiel sein Okay gegeben, sofern es nicht monetarisiert wird.

Wie Lara Croft in ihrem zweiten Abenteuer in der Unreal Engine 4 aussieht, können Sie sich im Video anschauen.