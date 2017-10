Seit einem Jahr arbeitet der beliebte Youtuber TotalBiscuit an seinem eigenen Echtzeit-Strategiespiel. Wenn auch keinem völlig eigenständigen: Axiom basiert auf der Engine von Starcraft 2 und soll am 17. Oktober als Mod in der Arcade erscheinen. Damit kann es jeder gratis spielen, denn die Mod-Plattform ist bereits in der kostenlosen Starter Edition von Starcraft 2 enthalten. Während der Starcraft-Multiplayer besonders für Einsteiger gnadenlos sein kann, verspricht TotalBiscuit »ein 1v1-RTS, das jeder spielen kann, ohne überwältigt zu werden.«

Der Youtuber beschreibt Axiom damit mehr wie ein neues Spiel als einfach eine Starcraft-Mod. Und steckt tatsächlich einigen Aufwand in das Projekt, das Budget betrug 15.000 Dollar. Damit bezahlte er ein Team von Teilzeit-Entwicklern, seine Ideen umzusetzen.

Total dev cost of the mod, $15000. Team of part-time devs basically. All got paid. I didn’t but hey, I’ll get some YT vids out of it :P — John Bain (@Totalbiscuit) October 11, 2017

Feedback habe sich TotalBiscuit von den StarCraft-Entwicklern und 20 Progamern eingeholt - genauso wie von Spielern, die noch nie zuvor ein RTS angefasst haben. Öffentlich will er vor Release aber keinerlei Details zum Konzept verraten oder gar Trailer zeigen. In seiner finalen Fassung könne das Spiel am besten überzeugen. Nach der Veröffentlichung will er Axiom aber über mehrere Monate lang mit Marketing unterstützen.

