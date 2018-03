Ein Zwist unter Geschwistern nahm in Monroe County in Mississippi einen tödlichen Ausgang: Ein neunjähriger Junge schoss seine dreizehnjährige Schwester in den Hinterkopf, nachdem er sich mit ihr um einen unspezifizierten Videospiel-Controller gestritten hatte und sie sich weigerte, ihm das Gerät zu geben.

Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber an der Verletzung. Weitere Details zu dem Vorfall - etwa wie der Junge an die Schusswaffe kam - sind aktuell nicht bekannt. Der zuständige Sheriff erklärte gegenüber der Website Clarion Ledger, dass es noch zu früh für konkrete öffentliche Einschätzungen sei, vor allem weil die Beteiligten minderjährig sind:

"Er ist erst neun. Ich vermute, er hat das im Fernsehen oder einem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob er sich im Klaren war, was passieren würde. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es eine Tragödie ist. Das ist alles Neuland für uns, wir haben noch nie erlebt, dass ein neunjähriges Kind ein anderes Kind erschießt."

Die Polizei könne deswegen noch nicht sicher sagen, in welcher Form Anklage gegen den Jungen erhoben werden wird - wenn überhaupt. "Wir wollen sicherstellen, alles korrekt zu machen. Wir wollen das richtige tun und das werden wir."

Quelle: Clarion Ledger