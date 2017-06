Tropico 6 - El Presidente attackiert Anno

Nach Tropico 3, 4 und 5 zog das Entwicklerstudio Haemimont von der Karibik ins Weltall um und widmet sich aktuell in Surviving Mars der Besiedelung des roten Planeten. Und so vielversprechend das Weltraum-Banished in unserer Preview aussieht - was passiert denn nun mit Tropico?

El Presidente lässt sich nicht unterkriegen, um Tropico 6 kümmert sich ein neues Entwicklerstudio, und zwar das deutsche Team von Limbic (Might & Magic: Heroes 7). Mit neuer Engine, einer komplexeren Simulation und der einen oder anderen "Verbeugung" in Richtung Anno soll das Diktatoren-Aufbauspiel eine Frischzellenkur bekommen, ohne das bewährte Spielprinzip zu verwässern. Auf der E3 2017 haben wir eine frühe Version präsentiert bekommen und für Sie die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Mehr Inseln, mehr Möglichkeiten

Tropico 6 behält das grundlegende Konzept des direkten Vorgängers bei. Erneut führen wir als El Presidente mehr oder weniger diktatorisch einen Insel-Zwergstaat durch vier Epochen : Kolonialzeit, die zwei Weltkriege, den Kalten Krieg sowie die Moderne. Jedes Zeitalter bringt eigene Herausforderungen und Gebäude mit sich, von denen es insgesamt über 150 geben soll.

Stichwort Anno: Wie im Aufbauspiel-Konkurrenten von Ubisoft können und müssen wir auch in Tropico nun mehrere Inseln besiedeln, um in Endlosspiel oder Kampagne erfolgreich zu sein. Die Demo-Map auf der E3 bestand aus zwei klassischen Karibikinseln mit unterschiedlichen Fruchtbarkeiten, einer Vulkaninsel (gut für Eisen- und Kohleabbau) sowie einem Traumstrand-Atoll (Touristenmagnet!).

Die Inseln können wir mit Schiffsrouten oder - kostspieliger - mit im Gegensatz zu Anno 2205 frei platzierbaren Brücken verbinden.

Die Kampagne soll insgesamt 15 Missionen umfassen, die alle eine anderen spielerischen Fokus haben sollen. Storytechnisch lose zusammengehalten wird das Ganze von El Presidente und seinem Berater Penultimo, die in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen.

Simuliertes Insel- und Verkehrsleben

Die spielerisch wahrscheinlich relevanteste Neuerung: Tropico 6 will den Tagesablauf jedes einzelnen Bewohners simulieren, die Vorgänger haben hier noch ein wenig geschummelt. Je länger ein Arbeiter von seiner Wohnung zur Farm braucht, desto weniger kann er arbeiten. Sinkt eines seiner Bedürfnisse wie etwa Unterhaltung oder Hunger unter einen bestimmten Wert, wird ebenfalls die Arbeit unterbrochen, um in Kino, Kneipe oder Restaurant Abhilfe zu schaffen.

Wenn's trotzdem mal brennt, können wir dank Schnellbau-Funktion nun blitzfix auf eine Versorgungslücke reagieren, müssen dafür aber deutlich mehr Geld berappen.

nun blitzfix auf eine Versorgungslücke reagieren, müssen dafür aber deutlich mehr Geld berappen. Nettes atmosphärisches Detail: Tropico 6 variiert Look und Farbe von Wohnhäusern, sodass die Städte weniger generisch ausschauen.

Wir klauen uns die Freiheitsstatue