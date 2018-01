Truth Seekers - Geisterjäger-Serie von Simon Pegg und Nick Frost in Arbeit

Die beiden erfolgreichen Comedy-Schauspielern und Filmemachern Simon Pegg und Nick Frost kündigen eine eigene Serien an. In Truth Seekers geht ein dreiköpfiges Team von Parapsychologen auf die Suche nach Geistern, Monstern und weiteren unerklärlichen Phänomen.

Werden Simon Pegg & Nick Frost zu Geisterjägern?

Gegenüber Variety stellen die beiden das Konzept der Horror-Komödie vor. So soll in der Serie mit jeder halbstündigen Episode eine Art Monster der Woche vorgestellen werden, bestätigt Simon Pegg:

"Jede Episode ist ein Abenteuer für sich und verbunden mit einer potenziellen Heimsuchung oder etwas in der Art. Es beginnt ganz klein und als eine Art Hobby, artet für sie dann aber schnell zu einer global gefragten Dienstleistung aus. Das mysteriöse Unbekannte ist einfach eine Sprache, die jeder versteht. Shaun of the Dead war mit seinem Nord-Londoner Setting auch sehr provinziell und fand dennoch auf der ganzen Welt hohen Anklang, denn die Sprache von Zombiefilmen ist sehr universell. Hier wird es ähnlich."

Damit zieht das Duo einen Vergleich mit ihrer populären Cornetto-Trilogie Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) und The World's End (2013) von Regisseur Edgar Wright, für die Pegg auch die Drehbücher mitverfasste.

Start der Horror-Comedy-Serie noch offen

Die Serie Truth Seekers ist einer der ersten Produktionen von Simon Pegg und Nick Frost mit ihrem neugegründeten Produktionsstudio Stolen Pictures. Ob die beiden neben ihrer Funktion als Ideengeber und Produzenten auch selbst in der Hauptrollen mitspielen werden, ist noch nicht bekannt. Auch sei es noch viel zu früh für einen konkreten Sendestart.