Tomb Raider - Mattel veröffentlicht Barbie-Puppe von Lara Croft

Mattel hat eine »Lara Croft«-Barbie enthüllt, die ab heute auf barbie.com für 29,99 Dollar zum Vorverkauf steht. Die detaillierte Puppe ist der Lara des »Tomb Raider«-Reboots aus dem Jahr 2013 nachempfunden und mit diversen Accessoires ausgestattet, bespielsweise eine Karte, eine Hacke, ein Journal und einen Aufsteller für die Figur selbst. Dazu gibt es noch ein Echtheitszertifikat von Mattel.

Die Figur erscheint anlässlich des neuen »Tomb Raider«-Kinofilms, der am 15. März in Deutschland seine Premiere feiert. Die Hauptrolle wird von Alicia Vikander gespielt und repräsentiert ebenfalls die neue Lara Croft, die in Videospielform zuletzt 2015 in Rise of the Tomb Raider zu sehen war. Sie hat kaum mehr etwas mit der Amazone gemein, die Angelina Jolie 2001 und 2003 in den ersten beiden Verfilmungen spielte.