»Sam« ist der neue Personal Gaming Assistant von Ubisoft. Dabei handelt es sich um eine App, die wie Siri über einfache Sprachbefehle oder einen Chatbot Informationen bereitstellt. Allerdings liegt der Fokus bei Sam auf den Videospielen von Ubisoft.

Das bedeutet, dass die App über das Spielerprofil Daten und Statistiken sammelt und wiedergeben kann. So soll sie nicht nur Informationen übermitteln, sondern auch hilfreiche Tipps anbieten. Es heißt, dass Sam die Spielweise analysieren kann und anhand dessen passende Hinweise liefert, indem sie zum Beispiel ein Tutorial-Video auf YouTube vorschlägt.

? Introducing Sam, your personal gaming assistant! Discover more here >> https://t.co/kFTTqg5AH8 ||

[Currently in open beta & available in ?? through the @UbisoftClub app] pic.twitter.com/WXNJBq0WQ5 — Ubisoft (@Ubisoft) January 24, 2018

Außerdem soll sie auf Herausforderungen und Geheimnisse in den Spielen hinweisen und einige Easter-Egg-Antworten auf Lager haben. Ein Beispiel: Wenn Sam nach der Definition von Wahnsinn gefragt wird, zitiert sie Voss aus Far Cry 3. Auch witzig ist, dass die App den aktuellen Wetterbericht in den Ubisoft-Spielen angeben kann. Darüber hinaus funktioniert Sam auch als Soziales Netzwerk, in dem die Spieler sich zum Beispiel zu gemeinsamen Partien verabreden können.

Derzeit befindet sich Sam noch in der Open-Beta und ist ausschließlich in Kanada verfügbar. Aber Ubisoft will die App in den kommenden Monaten auch in anderen Ländern zur Verfügung stellen.

