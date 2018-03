Hat es euch auch so gestört, wie die Trolle sich in Warhammer: Vermintide 2 erbrachen? Nun, dieser Patch 1.0.2 nimmt sich diesem Problem an, und zwar um die Balance zu verbessern. Spieler fanden laut Entwickler Fatshark, dass die Trolle schwieriger als andere Bosse seien.

Die Trolle übergeben sich sowohl auf kurze als auch längere Distanz. Nun haben Fatshark die Menge an Erbrochenen im Nahbereich angepasst. Ab sofort erbrechen Trolle um sich herum genauso viel, nämlich 30 Liter, als würden sie "im Strahl kotzen". Was haben die bloß gegessen?

Zudem wurde die Wirkdauer der Brechepfütze von 10 auf 7 Sekunden reduziert und weitere kleine Balance-Änderungen vorgenommen, um die Schwierigkeit der Trolle anzupassen.

Weitere Anpassungen

Weitere Punkte des Updates für Warhammer: Vermintide 2 beschäftigen sich mit der Stabilität des Spiels. So wurden mehrere Fehler beseitigt, die Abstürze verursachten, beispielsweise nach dem Wechseln eines Charakterskins oder wenn Buffs entfernt wurden.

Außerdem weisen die Entwickler darauf hin, dass ihnen die Probleme bei den »instabilen« Bossen im Skittergate-Level bekannt sind und sie sich darum kümmern werden. Man kann zudem aktuell seine Illusion-Waffen nicht upgraden, stattdessen zerlegt man sie beim Versuch. Auch dieses Problem ist bekannt. Die vollständigen Patch Notes lest ihr im Folgenden.

Vermintide 2 Patch Notes

Balance

The troll ended up slightly harder than the other bosses, especially for new players. So we made some changes:

Troll pukes less amounts of vomit near itself (set to same amount, 30 liters as ranged puke).

Troll puke liquid area lifetime reduced (from 10s to 7s).

Troll passive regen while walking around changed from 1.5/s to 0.5/s only on Recruit difficulty.

Troll downed regen min health factor changed from 60% to 50% (you can murder half-a-troll per down now).

Various balancing adjustments.

Stability

Fixed crash when starting level after changing cosmetic skin in the Keep.

Fixed crash when buffs were removed.

Fixed DX12 crash when selecting hero or exiting hero selection menu.

Fixed rare crash occurring when switching characters.

Fixed crash when Sienna Unchained was set on fire by Warpfire Throwers or Stormfiends .

Fixed hotjoin crash when a player joins during Halescourge fight.

Fixes

Fixed a bug where clients would not receive any rewards when completing a deed, if the owner was not the host.

Fixed dual sword push-stab wield chain window.

Fixed Fort Brachsenbrücke pickup tome.

Fixed missing achievements for completing Skittergate.

Damage numbers on training dummies set as a multiple of 100.

Kill feed should now show the correct career portraits.

End screen scoreboard should now show the correct career portraits.

Give item UI should now show the correct career portraits.

Matchmaking panel should now show the correct career portraits.

Fix chaos raiders getting stuck after being in a vortex.

Fixed issue with bots missing during the Rasknitt fight.

Fixed a location where bots were not coming to rescue the player hanging to a wooden platform on Skittergate level.

Fixed the ramp on the Skittergate end event that was not hotjoin synced.

12 descriptions updated and 4 talents renamed in Simplified Chinese.

Fixed various localization and subtitle-issues.

Known Issues

Attempting to upgrade an illusion weapon will instead salvage the illusion

Backend issues with ISP UPC in Poland is still unresolved

The host can crash during the Skarrik Spinemanglr boss fight if a player joins/leaves the game

Skittergate bosses are currently in an unstable state.

Localisation work is still ongoing, and we apologise for that. We'll continue to add and improve as we patch.

Next patch

We are aware of the issues regarding the Skittergate level, we are currently working on fixing these issues. Patches are worked on continuously and will be pushed out on a daily basis if deemed stable.

Quelle: Steam