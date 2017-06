Wargame Airland Battle - Echtzeit-Strategie-Spiel für alle Plus-User kostenlos

Echtzeit-Strategie-Spiel im Wert von 16,99€ mit jedem Plus-Abo

Anstatt 16,99€ zu zahlen, bekommen Sie mit Ihrem Plus-Abonnement das spannende Spiel »Wargame Airland Battle« gratis dazu! Allen Plus-Mitgliedern steht ein individueller Key zur Einlösung auf Gamesplanet.com bis zum 31. Juli zur Verfügung. Viel Spaß!

Waregame Airland Battle

»Wargame Airland Battle«, der explosive Nachfolger der Strategie-Schwergewichte »R.U.S.E.« und »European Escalation« ist größer, umfangreicher, detaillierter und zugänglicher.

1985: Nach mehreren Monaten großer Spannungen zwischen NATO und Warschauer Pakt zündet ein kleiner Vorfall in der Nordsee endgültig die Lunte am Pulverfass Europa. Übernehmen Sie die Befehlsgewalt über die Seite Ihrer Wahl. Kommandieren Sie taktisch klug und nutzen Sie die kompletten militärischen Ressourcen Ihrer Fraktion, um in der vollständig dynamischen Kampagne siegreich zu bestehen.

Tolle Features:

750 verschiedenen Einheiten: Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Infanterie, Artillerie...

150 km² großen Karten

Dynamische Solo-Kampagne

Multiplayer-Modus mit bis zu 20 Mitspielern

Wir haben das Spiel getestet und mit ganzen 81 Punkten für "gut" befunden!

» Zur Wertung

Gutscheincode einlösen in 5 Schritten:

Zum Ende dieser Seite Scrollen Gutscheincode kopieren Spiel Wargame Airland Battle in den Warenkorb legen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Auf Steam aktivieren & Spaß beim Zocken haben!

Außerdem: 5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus sparen Sie beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Hier geht es zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals:

» 5%-Rabatte sichern

