Warhammer: Vermintide 2 ist ab sofort übers Wochenende in der Closed Beta spielbar. Wer sich vorab registriert hat, sollte bereits einen Key bekommen haben - allerdings betonen die Entwickler, dass sie von der großen Anzahl der Anmeldungen so überrascht sind, dass man mit dem Versand der Keys kaum hinterherkommt.

Auf der offiziellen Webseite kann man sich immer noch für die Teilnahme bewerben. Wer Vermintide 2 vorbestellt, bekommt neben zehn Prozent Rabatt ebenfalls automatisch Zugang zur Beta. Nach dem Wochenende (24. bis 25. Februar) wird der Fortschritt gewiped: Aus der Closed Beta wird nichts ins finale Spiel übernommen.

Inhalt der Closed Beta

Die Beta enthält einen Level und je einen Karrierepfad für jeden der fünf Helden. Im finalen Spiel kann man jeden Charakter in drei Richtungen entwickeln, es gibt also 15 Klassen. Außerdem wurde das Lootsystem und das Endgame ausgebaut. Als neue Gegnerfraktion ergänzen Chaos-Krieger die Armee der Skaven.

Warhammer: Vermintide 2 erscheint am 8. März via Steam für PC und zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4 und Xbox One.

Eine zweite Beta-Phase startet übrigens am 28. Februar. Daraus darf man dann erspieltes Loot, Erfahrungspunkte, Waffen etc. sogar in die Verkaufsversion mitnehmen.

Warhammer: Vermintide 2 - Screenshots ansehen