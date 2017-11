Watch Dogs - Für kurze Zeit kostenlos auf Uplay

Ubisoft verschenkt das Open-World-Abenteuer Watch Dogs auf Uplay. Ihr müsst also nur ein Konto für die Online-Plattform anlegen, oder euch mit eurem bestehenden Benutzer einloggen und schon könnt ihr euch das Spiel gratis sichern.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch nicht lassen. Die Aktion läuft vom 7. November bis zum 13. November um 17 Uhr. Wenn ihr Watch Dogs in diesem Zeitraum an euren Account bindet, behaltet ihr das Spiel aber dauerhaft.

Download möglich, Spielen noch nicht

Etwas kurios: Offiziell startet die Aktion erst heute, am 7. November, um 17 Uhr. Ihr könnt das Spiel aber bereits jetzt für euren Account freischalten und es auch downloaden - nur Spielen ist derzeit noch nicht möglich.

Watch Dogs ist ursprünglich 2014 erschienen und konnte uns im Test mit seinen coolen Hacker-Fähigkeiten, den dynamischen Kämpfen und seiner gelungenen Open World überzeugen. Mit heutiger Hardware - und nach einigen Patches - gehören hoffentlich auch die Performance-Probleme der PC-Version der Vergangenheit an. Und wer Watch Dogs grafisch noch etwas aufpolieren will, damit es wirklich fast so hübsch aussieht, wie im ersten E3-Trailer, kann die Worse-Grafikmod installieren.