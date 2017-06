Watchmen - Lost-Macher Damon Lindelof bringt geplante HBO-Serie voran

Der US-Sender HBO, bekannt für seine Erfolgsserie Game of Thrones, plant schon seit einiger Zeit mit einer Watchmen-Serie nach den gleichnamigen DC-Comics.

Statt Zack Snyder macht Damon Lindelof die Serie

Zunächst sollte Zack Snyder (Man of Steel, Batman v. Superman) im Jahr 2015 eine entsprechende Serie nach seiner erfolgreichen Comic-Verfilmung Watchmen aus dem Jahr 2009 entwickeln, doch daraus wird wohl nichts. Nun ist der Sender bei der Suche nach einem Ersatz fündig geworden.

Laut Variety soll nun Damon Lindelof für HBO die geplante Watchmen-Serie voran bringen. Der Autor und Produzent hat sich bereits mit dem Serienhit Lost einen Namen gemacht und zeigte sich zuletzt für die eben abgeschlossene HBO-Serie The Leftovers verantwortlich.

Neues Konzept für Watchmen-Serie geplant

Jedoch wird die Watchmen-Serie mit dem gleichnamigen Kinofilm von Zack Snyder nun nicht mehr viel gemein haben. Vielmehr soll Lindelof ein völlig neues Konzept entwerfen. Nähere Details dazu gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht. Auch wann die neue Serien an den Start gehen wird, steht noch aus.

Watchmen als Comic, Film und Spiel

Watchmen erschien als zwölfteilige DC-Comicserie von Alan Moore und Dave Gibbons im Jahr 1986. Die Handlung spielt in einer alternativen Realität und folgt dem ehemaligen Superhelden Rorschach, der den heimtückischen Mord an seinen Kollegen The Comedian aufklärt. Dabei deckt er neben einer Mordserie an weiteren Superhelden eine riesige Verschwörung auf, die die Zukunft maßgeblich verändern könnte.

Neben dem Kinofilm Watchmen ist im Jahr 2009 auch das Videospiel Watchmen: The End Is Nigh für die PlayStation 3, Xbox und den PC erschienen.