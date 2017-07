Webedia Deutschland, Tochterunternehmen der französischen Webedia Group, übernimmt den polnischen Verlag GRY-Online S.A. und erweitert das europäische Gaming-Segment der Mediengruppe. Die Übernahme des polnischen Marktführers wurde zum 27. Juni 2017 erfolgreich abgeschlossen.

GRY-OnLine ist neben seinen Videoproduktionen sowie dazugehörigen YouTube-Kanälen Herausgeber führender Gaming-Webseiten wie gryonoine.pl, dem englischsprachigen Ableger gamepressure.com und der Video-Plattform tvgry.pl.

Mariusz Klamra, Geschäftsführer von GRY-OnLine, sagt zu der Übernahme:

"Wir freuen uns sehr, in Webedia einen starken internationalen Partner mit einem tiefen Verständnis für die Gaming-Branche und ihre Trends gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir viele spannende, neue Projekte in Polen und Europa umsetzen können."

Die Webedia Group ist der führende Gaming-Publisher in Europa und erreicht weltweit über 40 Millionen Unique User monatlich - über 25 Millionen Unique User allein in Europa. In Deutschland gehören GameStar, GamePro, IGN.de, Mein.MMO.de und das YouTube-Netzwerk allyance Gaming zum Portfolio von Webedia. Der Ausbau des innovativen Gaming-Bereichs ist eine zentrale Komponente der Strategie des Medienhauses.

Nicolas John, der Managing Director von Webedia Deutschland freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit GRY-OnLine: