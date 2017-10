Westworld - HBO-Serienhit: Erste Hinweise auf neue Welten in Staffel 2

Der neue Serienhit Westworld geht nächstes Jahr auf dem US-Sender HBO mit der zweiten Staffel weiter. Serien-Erfinder und Showrunner Jonathan Nolan wird auf der Vanity Fair Summit 2017 über die Story der neuen Staffel befragt.

Neu: Mittelalter und Römisches Reich

Demnach soll es neben der bekannten Western-Welt auch weitere Themen-Parks im Vergnügungspark der Zukunft geben. Schon am Ende der ersten Staffel war von einer Samurai-Welt die Rede.

Auf die Frage hin, warum denn im Gegensatz zum gleichnamigen Film und Buch von Michael Crichton die Themen-Parks im Mittelalter und im Römischen Reich nicht in der ersten Staffel dabei waren, gab Nolan laut Deadline die vielversprechende Antwort:

"Wir mussten noch was für Staffel 2 aufheben."

Nähere Details dazu wollte Nolan aus verständlichen Gründen noch nicht verraten. Somit dürfen sich Fans auf gleich drei neue Themen-Welten in der zweiten Staffel freuen: Mittelalter, Römisches Reich und Samurai.

In früheren Aussagen bekräftigte Nolan, in den neuen Folgen erfahren die Zuschauer mehr über Dr. Fords (gespielt von Anthony Hopkins) wahre Absichten und seine Motivation. Die Geschichte soll sich stärker auf die Hosts des Parks konzentrieren.

Staffel 2 kommt Anfang 2018

In Staffel 2 gibt es ein Wiedersehen mit Dolores (Evan Rachel Wood), Teddy (James Marsden) und Man in Black (Ed Harris). Die neue Staffel umfasst erneut 10 Episoden und soll Anfang 2018 an den Start gehen. Ein genauer Start-Termin wird noch bekannt gegeben. Hierzulande zeigt Sky Atlantic HD sicherlich auch die neuen Folgen wieder zeitnah zur US-Premiere.

Staffel 1 ab November auf Blu-ray und UHD 4K

Die erfolgreiche Serie Westworld erscheint mit der ersten Staffel ab dem 23. November auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD im Handel. Zusätzlich gibt es die Blu-ray als hochwertiges Steelbook sowie als Ultimate Collector's Edition mit einem Labyrinth für Sammler.

Das umfangreiche Bonusmaterial umfasst:

Die Umsetzung eines Traumes: Jonah Nolan und Lisa Joy über Staffel Eins

Die Entstehung der Titelsequenz

Der Schlüssel zu den Akkorden

Westworld: Auf der Comic-Con 2017

Verpatzte Szenen

Willkommen in Westworld

Die Entstehung der Geschichte

Eine Einladung zum Set

Willkommen in Westworld: Über die Serie

Künstliche Intelligenz: Ein großer Moment

