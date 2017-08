Witcher 3 Pro Skater - Skater-Mod: Geralt lässt Tony Hawk alt aussehen

Geralt bemüht sich als Hexer ja durchaus ein cooler Typ in the Witcher 3: Wild Hunt zu sein. Aber manchmal reicht bemühen nicht und man muss härtere Geschütze auffahren - oder ein Skateboard. Dank der Mod "Geralt of Rivia's Pro Witcher 3" kann er sich ganz fix ein paar Moves von Tony Hawk abgucken und wie ein lässiger Skater durch die Spielwelt rasen.

Skaten statt Schnellreise

Na ja, das Skateboard muss man sich dazudenken, aber sonst macht Geralt seinen Job wirklich gut. Abseits dieser witzigen Eigenschaft ist die Mod aber eigentlich dazu gedacht Spielern das Grinden zu erleichtern, die keine Schnellreise einsetzen wollen. Deshalb gibt es auch noch zusätzliche Optionen wie schnelleres Schwimmen, woraus man sicher auch einen Wasserski-Profi-Geralt machen könnte.

Bei all dem schnellen Herumgleiten und den Sprüngen, ist aber sogar ein modernes Open-World-Spiel wie The Witcher 3 manchmal überfordert. Teilweise laden die Orte mit ihren Modellen erst richtig, wenn wir schon da sind.

Wer es da ein wenig Lore-freundlicher mag, sollte die Mod ansehen, die die bislang unzugängliche Teufelsgrube im Spiel für uns öffnet oder gleich einen Blick auf unseren Artikel mit den Mod-Empfehlungen für Witcher 3 werfen.