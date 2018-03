Kommende Woche geht es weiter mit Wolfenstein 2: The New Colossus: Wie Bethesda bekanntgegeben hat, erscheint der neue DLC »Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins« am 13. März 2018, also kommenden Dienstag.

In der Erweiterung geht es ins frostige Alaska, wo wir als US-Armee-Held Captain Gerald Wilkins eine Operation namens »Brennglas« aufhalten müssen.

Hinweis auf Wolfenstein 3: Mit Multiplayer-Modus?

Das Addon gibt es einzeln oder im Rahmen des Season Passes »Die Freiheitschroniken«. Der kostet 25 Euro und enthält die Download-Erweiterungen »Episode Null«, »Die Abenteuer des Revolverhelden Joe« und »Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod«, die bereits erschienen sind. Der Einzelpreis ist noch nicht bekannt, wird aber wohl bei rund zehn Euro liegen.

Wer den Shooter erst einmal ausprobieren will, bevor er in DLCs investiert, kann das auf Steam im Rahmen einer kostenlosen Demo tun. Wolfenstein 2 ist die Fortsetzung zum Reboot The New Order von 2014. Als B.J. Blazkowicz bekämpfen wir in einem Alternativen Szenario der 60er-Jahre das Nazi-Regime, das auch über futuristische Technologie wie Kampf-Mechs verfügt.

Wolfenstein 2: The New Colossus - Screenshots ansehen