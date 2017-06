Wolfenstein 2: The New Colossus - Alle Fakten zum Spiel

Im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz hat Publisher Bethesda den neuesten Teil der Wolfenstein-Saga enthüllt, Wolfenstein 2: The New Colossus. Vorgestellt wurde der Shooter in einem ziemlich langen Showcase-Video, wir haben die wichtigsten Fakten daraus zusammengetragen.

Wolfenstein 2 spielt etliche Monate nach dem direkten Vorgänger. Der Held B.J. Blazkowicz erholt sich gerade noch von seinen Verletzungen aus dem Finale von The New Order, dem Kampf gegen General Totenkopf.

Anya, Blazkowicz' Freundin aus dem ersten Teil ist mittlerweile schwanger – mit Zwillingen!

Mittlerweile hat das Regime die USA erobert und terrorisiert die Bevölkerung. B.J. ist ein gesuchter Mann, an den Wänden eines Diners hängt ein Wanted-Poster.

Das Regime versucht, die USA zu germanisieren. Im Fernsehen laufen Sendungen wie »Liesel der Panzerhund«, die Quizshow »German, or else...« oder eine Sitcom, die offenbar in einem Jugendwohnheim des Regimes spielt.

Als werdender Vater ist B.J. natürlich besonders motiviert, das Regime aus den USA zu vertreiben. Wir sehen ihn Widerständlern verhandeln, etwa mit einem alten Kommunisten.

Bereits bekannte Mitglieder des Kreisauer Kreises sind auch wieder mit dabei, zum Beispiel der bärenstarke Max Hass oder das Technik-Genie Set Roth.

Außerdem »feiert« B.J. ein Wiedersehen mit der grausamen Irene Engel, die offenbar auf der Jagd nach ihm ist.

Zu Beginn des Spiels ist B.J. noch gesundheitlich angeschlagen, er ballert im Rollstuhl sitzend und hat deshalb nur eine Hand frei.

Das Wolfenstein-typische Schießen mit zwei Waffen (Akimbo) ist ebenfalls wieder mit dabei.

Als Nahkampfwaffe benutzt B.J. nach Messern (The New Order) und einem Rohr (The Old Blood) diesmal eine Handaxt, auch für brutale Stealth-Kills.

Eine bekannte Gegner »feiern« ihre Wiederkehr, etwa die Supersoldaten und natürlich die Panzerhunde. Auf letzterem kann der Held in einer Sequenz sogar reiten.

B.J. kämpft nicht nur gegen das Regime, sondern auch gegen die Fauna, zum Beispiel in der Nähe von New Orleans mit einem Alligator.

Der Titel »The New Colossus« bezieht sich auf das gleichnamige Gedicht, das B.J. am Ende von The New Order rezitiert und das am Sockel der Freiheitsstatue angebracht ist.

Als weltweit erstes Magazin konnten wir Wolfenstein 2: The New Colossus direkt bei den Entwicklern Machinegames in Schweden anspielen. Angespielt-Eindrücke und viel mehr Infos über das Spiel gibt es in der GameStar-Ausgabe 07/2017, die ab dem 21.6. am Kiosk liegt. Oder ab Dienstag, 13.6. um 22:00 Uhr bei GameStar Plus.