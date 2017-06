Wolfenstein 2: The New Colossus - Ankündigungs-Trailer von der E3 2017

Montag, 12. Juni 2017 um 06:43

Bethesda und Machinegames haben im Rahmen der E3 2017 Wolfenstein 2: The New Colossus angekündigt. Der Shooter liefert wie immer völlig überzogene Action bei der BJ Blaskowicz erneut die Waffen gegen Nazis - oder hierzulande in der deutschen Version - das Regime zückt.

Zu sehen gibt es eine thematische Einführung mit »Liesel«, altbekannte und neue Charaktere, den Schauplatz Nordamerika, Gameplay-Szenen, der Ritt auf einem feuerspeienden Panzerhund, eine mordende Schwangere und einen Junkie auf einem Acid-Trip. Oder kurz: In sieben Minuten zeigt Wolfenstein 2 seinen ganzen Wahnsinn im Schnelldurchlauf.

Mehr zu Wolfenstein 2: The New Colossus in unserer Ankündigungsnews.