Wolfenstein 2: The New Colossus - DLCs mit neuen Protagonisten angekündigt, einer heißt »Joseph Stallion«

Bisher war nur bekannt, dass Wolfenstein 2: The New Colossus einen Season Pass erhält. Jetzt wissen wir auch, was geboten wird. Insgesamt vier DLCs werden nach Release für den Ego-Shooter erscheinen. Statt B.J. Blazkowicz hat jede Download-Erweiterung unterschiedliche Protagonisten.

Die vier DLCs

Episode Zero: Der erste DLC stellt die Freiheitskämpfer Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins vor. Mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten und einer Menge Waffen kämpfen sie für Amerikas Freiheit.

Der erste DLC stellt die Freiheitskämpfer Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins vor. Mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten und einer Menge Waffen kämpfen sie für Amerikas Freiheit. The Adventures of Gunslinger Joe: Der Ex-Quarterback Joseph Stallion (!) kämpft sich durch Regime-Horden, vom zerstörten Chicago bis in den Weltraum.

Der Ex-Quarterback Joseph Stallion (!) kämpft sich durch Regime-Horden, vom zerstörten Chicago bis in den Weltraum. The Diaries of Agent Silent Death: Ex-OSS-Agentin Jessica Valiant spielt in diesem DLC die Hauptrolle und infiltriert einen Regime-Bunker in Kalifornien, um das Geheimnis um Operation San Andreas zu lüften.

Ex-OSS-Agentin Jessica Valiant spielt in diesem DLC die Hauptrolle und infiltriert einen Regime-Bunker in Kalifornien, um das Geheimnis um Operation San Andreas zu lüften. The Amazing Deeds of Captain Wilkins: Captain Gerald Wilkins ist Kriegsheld und macht sich in diesem DLC auf nach Alaska, um die Operation Black Sun zu stoppen.

Der Season Pass umfasst alle DLCs, die Episode Zero ist wiederum auch ein Vorbesteller-Bonus für das Hauptspiel und damit ohne Season Pass und Aufpreis erhältlich. Auf Steam kostet die Deluxe-Version von Wolfenstein 2: The New Colossus mit Season Pass 20 Euro extra (79,99 Euro statt 59,99 Euro).

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Nur geschnitten: Deutsche Version um Nazi-Symbolik bereinigt und wohl mit Geolock

