Ein wenig spät haben Bethesda und Machine Games die offiziellen Systemvoraussetzungen und PC-Features von Wolfenstein 2: The New Colossus präsentiert. Schließlich erscheint der Shooter bereits an diesem Freitag, den 27. Oktober.

Systemanforderungen

Minimale Hardware:

Prozessor: Intel Core i7-3770, AMD FX-8350 oder besser

Grafikkarte: NVIDIA GTX 770 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Betriebssystem: Win7, 8.1, oder 10 (64-Bit)

Festplatte: 55GB

Weitere Anforderungen: Steam-Konto und Breitbandverbindung zur Aktivierung und Installation

Information: Radeon-Grafiktreiber unterstützten kein Windows 8.1 mehr

Empfohlene Hardware:

Prozessor: Intel Core i7-4770, AMD FX-9370 oder besser

Grafikkarte: NVIDIA GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 470 4GB oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Betriebssystem: Win7, 8.1, oder 10 (64-Bit)

Festplatte: 55GB

Weitere Anforderungen: Steam-Konto und Breitbandverbindung zur Aktivierung und Installation

Information: Radeon-Grafiktreiber unterstützten kein Windows 8.1 mehr

PC-Features und Grafikoptionen

Folgende Features können PC-Käufer erwarten:

Unbegrenzte Framerate

Seitenverhältnis: 4:3, 16:9, 16:10, 21:9

Auflösungen: Bis 4K

Field of View Slider: von 70 bis 120 Grad

Unterstützung der Vulkan-API (statt DirectX)

Steuerung: Freie Festlegung aller Tasten für Maus und Tastatur, voneinander unabhängige Einstellungen für Maus und Controller

Farbenblind-Modi: Protanopen, Deuteranopen, Tritanopen

Anti-Aliasing-Optionen: TAA, FXAA, SMAA, TSSAA

Erweiterte Grafikoptionen:

Lights

Shadows

Directional Occlusion

Reflections

Decals

Motion Blur

Image Streaming

Volumetric Quality

Decal Filtering

Deferred Rendering

Chromatic Aberration

Depth of Field

Resolution Scaling

