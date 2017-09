Wolfenstein 2: The New Colossus - Gameplay-Trailer: Das Boot ist besetzt

Dienstag, 19. September 2017 um 16:25

Der Publisher Bethesda zeigt im neuen Trailer zu Wolfenstein: The New Colossus nicht nur jede Menge Spielszenen aus der Ego-Shooter-Fortsetzung, sondern stellt auch die sympathische Freiheitskämpfer-Truppe rund um Held B.J. Blaskowitz vor.

Denn um dem Regime in den USA das Handwerk zu legen, müssen B.J. & Co zunächst den Kampfgeist in der kriegsmüden Zivilbevölkerung Amerikas wecken um eine Revolution anzuzetteln.

Neben den zahlreichen Waffen, die der Spieler beidhändig abfeuern kann, zeigt der Trailer auch die hochwertige deutsche Vertonung der Charaktere.

Wolfenstein 2: The New Colossus setzt die Geschichte von The New Order fort und kommt ebenfalls vom Entwickler Machine Games. Wolfenstein 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 27. Oktober.