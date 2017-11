Wolfenstein II + Externe Seagate Festplatte mit 2 TB / 4 TB ab 119€ - PS4- & Xbox One-Angebote der Saturn Black Week

Zusätzlicher Festplattenspeicher kommt uns bei Titeln wie Wolfenstein II äußerst gelegen und in Zeiten des 4K-Gamings steigt nicht nur die grafische Qualität der Spiele, sondern auch die Downloadgröße schnell mal auf bis zu 100 GByte an. Da die neue Xbox One X aber gerade einmal 1 TByte Speicherplatz bietet, ist das Ende der Fahnenstange schnell erreicht. Daher empfiehlt es sich, extern aufzurüsten, wer nicht ständig Spiele löschen will.

Wie passend, dass Saturn während der frisch gestarteten Black Week 2017 das noch sehr junge Wolfenstein II: The New Colossus in einem attraktiven Bundle mit einer externen Festplatte von Seagate anbietet. Für nur 119€ könnt ihr euch den AAA-Titel von Bethesda als Xbox One-Variante und die 2 TByte-Game Drive von Seagate nach Hause holen. Wer auf Nummer sichern gehen und länger was von seinem Speicherplatz haben will, greift gleich zur 4 TByte-Version, die es im Paket mit Wolfenstein II für nur 159€ zu haben gibt.

Wolfenstein II (Xbox One) + Seagate STEA2000471 Externe Festplatte 2 TB für 119 Euro

Angebote für PlayStation 4-Inhaber

Nicht nur Xbox One-, auch PS4-Nutzer können aufrüsten. Letzteren steht die Seagate Festplatte aber nur als 2 TByte-Variante zur Verfügung. Wolfenstein II gibt's dennoch für 119€ inklusive.

Daneben warten aber noch weitere interessante Black Week-Angebote auf PS4-Besitzer. Das neue Assassin's Creed: Origins gibt es nur bis zum 21. November 2017 als GODS Collector's Edition, welche unter anderem Bayek als hochwertige Sammelfigur enthält, besonders günstig im Tagesangebot abzustauben. Für nur 89€ könnte die schicke CE euch gehören.

Wolfenstein II (PS4) + Seagate Game Drive, 2 TB, für 119 Euro

Alle Black Week-Angebote bei Saturn