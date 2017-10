Wootbox »Fight« im November - Hoch die Fäuste!

Lehrlinge, steht auf. Es ist höchste Zeit, euren Meditationen ein Ende zu setzen und das Schlachtfeld zu betreten. Eure Feinde, seien es Titanen sind, Zombies oder ganz einfach Gangmitglieder, warten auf den Beginn der Kämpfe und werden euch freiwillig keinen Zentimeter Boden überlassen.

Werdet die größten aller Kämpfer mit der Wootbox »Fight« im November. Die Box ist ab 19,99€ erhältlich und enthält offizielle und exklusive Produkte im Wert von mehr als 60€. Aber das ist noch nicht alles.

Als Abonnenten könnt ihr wie jeden Monat zusätzlich eine Megawootbox mit Geschenken für mehr als 2.000€ gewinnen. Also macht mit und abonniert ab sofort die Wootbox »Fight« auf für unbezwingbare Krieger!

Jetzt die Wootbox abonnieren!

Holt euch das Wootshirt: Was, ihr wollt noch mehr? Kein Problem. Ein neues Wootshirt ist verfügbar! Es ist nicht identisch mit dem in der Box enthaltenen, in exklusivem Design zum Thema »Fight« und in limitierter Edition. Ihr könnt es für nur 9,99€ inklusive Versandkosten bestellen - 6,99€ mit dem Aktionscode TSHIRT.